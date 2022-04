A Casa Minutella si parla dell'imminente via alla stagione turistica

Quali aspettative per il Turismo in Sicilia nel 2022? La stagione è ai nastri di partenza tra speranza di rilancio e le tante incognite legate alla coda della pandemia e ai venti di guerra in Europa Orientale. Sarà questo il tema principale della puntata di Casa Minutella di domani, 14 aprile. Il talk show andrà in onda, in diretta su BlogSicilia e Video Regione a partire dalle 14,45.

Massimo Minutella affronterà l’argomento a 360 gradi, grazie al contributo dei suoi ospiti: Marcello Orlando (comunicatore e ricercatore universitario), Vincenzo Bellia (Degustiarte);Lino Chiechio (direttore del Taormina Film Fest), Nicola Farruggio (Presidente Ente bilaterale del Turismo Sicilia) e Ignazio Garsia (Presidente Fondazione The Brass Group). Si tratta di un mix perfetto per affrontare l’argomento turismo sotto ogni prospettiva.

Turismo in Sicilia, cosa fare per migliorare le performance

Da sempre, l’obiettivo dichiarato ma mai raggiunto dalla Sicilia è la creazione di un brand collettivo che raggruppi turismo, beni culturali e produzioni alimentari tipiche. E’ l’unica strada per trascinare il turismo verso una dimensione industriale moderna e competitiva in forte connessione con l’identità territoriale. Secondo i dati diffusi dai ricercatori del settore, il fatturato legato ad alberghi e ristoranti, due settori cardine del turismo, ammonta in Sicilia a 4,1 miliardi di euro. Sembra tantissimo ma rappresenta soltanto il 4,2% del fatturato complessivamente realizzato dalle attività del territorio.

Aspettando il Festival 2022

Nella seconda parte di Casa Minutella spazio allo spettacolo. E’ scattato il conto alla rovescia per il Festival 2022, che si terrà dal 2 al 4 maggio al Teatro Golden di Palermo. In studio parleremo di questo appuntamento con Simone Riccobono (vincitore dell’ultima edizione del Festival, insieme a Chris Clun e con la conduttrice tv, Monia Arizzi.