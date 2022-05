La manifestazione è in programma dalle 9 di domenica 29 maggio

Saranno “Tutti campioni” i 200 piccoli atleti che domenica 29 maggio a partire dalle 9 al PalaOreto di Palermo si confronteranno nel corso della manifestazione non agonistica riservata a bambini da 6 a 11 anni che praticano arti marziali.

La giornata di gare è organizzata dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate, arti marziali).

Un giorno di festa per i piccoli atleti

I 200 piccoli partecipanti dovranno completare un semplicissimo percorso al termine del quale sarà stilata una classifica che, risultati a parte, consentirà di assegnare un premio a tutti. Quello di domenica sarà, infatti, un intero giorno di festa per i piccoli atleti che dopo il lungo periodo di pandemia potranno finalmente celebrare una giornata di sport e di divertimento.

Inizio alle 9

Alle 9 l’inizio dei giochi che vedranno confrontarsi judoka, lottatori, karateka e praticanti ju-jitsu tutti in erba. Una vera e propria festa per i piccoli appassionati di arti marziali. Per l’evento, l’ingresso all’impianto di via Santa Maria di Gesù sarà libero.