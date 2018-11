alcuni marchi hanno già iniziato gli sconti

Articoli a prezzi stracciati, sconti, promozioni ed offerte molto interessanti: tutti pazzi per il Black Friday che in Italia sarà ufficialmente venerdì 23 novembre anche se sono numerosi i punti vendita che hanno già iniziato e proporre i propri prodotti con gli sconti e che lo faranno sino alla domenica successiva al Black Friday.

Si tratta di una ricorrenza di ogni anno che arriva il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, che è una festività tipica statunitense.

Ma c’è anche chi decide di anticipare il Black Friday: è il caso di Amazon dove già da oggi è possibile acquistare con gli sconti.

Anche quest’anno sarà un Black Friday pieno di offerte Amazon e lo store proporrà sconti su tutte le categorie come Elettronica, Informatica, Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Prima infanzia, Prodotti per ufficio, Libri e Musica.

Il Black Friday di Unieuro è il più lungo dell’anno a suo dire. Lo ha rinominato “Black Roc Friday” e le offerte sono già disponibili a partire dall’11 novembre.

MediaWorld ha annunciato il proprio Total Black Friday, un periodo promozionale che va da Giovedì 22 novembre a Domenica 25 novembre dove ci saranno forti sconti sul catalogo.

Il Black Friday di Euronics sarà sia online che offline.

In ogni caso, sarà possibile acquistare la merce con sconti che arrivano in alcuni casi sino al 90%.

Per partecipare al Black Friday è utile non farsi prendere dal panico ma stilare in anticipo una lista degli acquisti da fare, fissando per ogni prodotto un tetto di spesa da non superare per essere sicuri di non sforare con il budget a disposizione evitando gli acquisti compulsivi.

A Palermo, l’anno scorso, sono stati centinaia i negozi che hanno aderito al Black Friday e che sono numerosi anche per l’edizione 2018 della ricorrenza.

Tantissimi gli sconti al Centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, come da Auchan, dove è già arrivata la magia del Natale per i più piccoli che potranno farsi regalare doni e giocattoli a prezzi veramente bassi. Per gli adulti invece, sconti in tutti i reparti ed in particolar modo nei negozi di abbigliamento tra i quali Talco e Harmont & Blaine.