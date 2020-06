partiranno l'1 luglio per terminare il 15 settembre

Tutto pronto al centro commerciale La Torre di Palermo per l’inizio dei saldi estivi che partiranno l’1 luglio per terminare il 15 settembre e che dureranno quindi ben due mesi e mezzo.

Il centro sarà regolarmente aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.

Per gli amanti dello shopping o per chi semplicemente attendeva il ribasso dei prezzi per poter comprare un prodotto magari tanto desiderato, arriva dunque il fatidico momento per poter scegliere ed acquistare risparmiando.

Al centro commerciale La Torre, tra l’altro, sono già iniziate le promozioni pre-saldi che hanno attirato nei negozi numerosi clienti.

Tanti inoltre i servizi disponibili per una comoda permanenza come il wi-fi ad accesso gratuito e la zona ristorazione per una piacevole pausa durante lo shopping.

Tecnologia, abbigliamento, articoli per la casa, cura della persona, acquisti alimentari: al centro commerciale La Torre è davvero possibile trovare di tutto a prezzi contenuti.

In tempi di ripartenza dopo il Covid19, c’è dunque tanta scelta per gli acquisti a ancora più attenzione per la salute di visitatori e clienti. La direzione del centro commerciale infatti, sanifica costantemente gli ambienti, garantendo gel disinfettante e mascherine a disposizione di tutti.

Nei 50 negozi disponibili e l’ampia galleria fare shopping diventa un’esperienza divertente e rilassante, sia per le famiglie che i singoli acquirenti che da anni premiano il centro commerciale La Torre scegliendolo per l’alta qualità dei prodotti in vendita e la professionalità dei negozianti.

La direzione del centro d’altra parte, sin dalla sua apertura, che risale a nove anni fa, ha voluto manifestare in molti modi la propria vicinanza non solo ai clienti ma alla città in generale, con progetti davvero meritori tra i quali sono da ricordare le visite mediche gratuite e i diversi momenti di spettacoli e show offerti ai visitatori.

Tra l’altro recentemente, il centro commerciale La Torre di Palermo ha finanziato tre opere di street art al Cep di Palermo. Un modo per riqualificare i quartieri periferici, riappropriarsi degli spazi urbani, vivere la città anche attraverso la bellezza che l’arte è in grado di donare.