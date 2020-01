il 25 e 26 gennaio

Un vecchio adagio recita che “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Un consiglio certamente saggio che vuole far intendere quanto importante sia assumere corretti stili di vita ma soprattutto abituarsi alla prevenzione per ridurre il rischio di malattie.

Ebbene, al centro commerciale La Torre di Palermo, da sempre attento al benessere dei propri clienti e visitatori, il 25 e 26 gennaio si terrà “Una mela al giorno”, la prima campagna sociale di prevenzione medica.

Durante le due giornate, dalle ore 10 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18, sarà possibile sottoporsi a visite mediche gratuite presso gli uffici della direzione che per l’occasione verranno trasformati in ambulatori con la presenza di due professionisti di alto livello della loro branca di attività.

Nella fattispecie, le visite mediche gratuite riguardano lo screening ortopedico posturale con il dott. Antonio Caldaria, medico chirurgo, in servizio presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia Ospedale S. Anna di Ferrara dell’Università degli Studi di Ferrara e lo screening dermatologico del melanoma – patologia assai diffusa – con il dott. Claudio Conforti, medico chirurgo, esperto in Dermatologia e Venereologia presso la Clinica Dermatologica di Trieste.

Sarà possibile prenotare la propria visita gratuita chiamando al numero 091 221213.

Una iniziativa dunque assai importante che dimostra l’impegno sociale del centro commerciale La Torre e che vuole sensibilizzare in merito all’importanza della prevenzione per mantenersi in buona salute.