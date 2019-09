dal 13 al 15 settembre

Circa 500 prestigiosi modelli in mostra legati ai brand più famosi come Ferrari e Porsche, 50 motoclub provenienti da tutta la Sicilia, 30 aziende sponsor e decine di attività da provare.

Il centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea a Palermo, si prepara alla terza edizione del “Motor Show” trasformando parcheggi, piazze e gallerie in piste, autodromi ed aree espositive.

Circa 25.000 metri quadrati saranno dedicati agli appassionati del settore che potranno scoprire venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre le ultime novità nel campo della tecnologia; rivivere le atmosfere di un tempo attraverso modelli d’epoca; cimentarsi in test drive, prove e gare; partecipare a spettacolari esibizioni di stuntman su due e quattro ruote.

Tantissime le novità di questa terza edizione, che registra la partnership del Comune di Palermo, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ed è organizzata assieme al MotocLub del Sol, Fathers & Sons e Mc Regolarità ’70.

In programma, per la prima volta al Conca D’Oro, la prova di campionato regionale di Trial, piste di quad, mini quad, kart, modellismo dinamico, mini 4WD. Ma non solo. Parte della collina, che circonda il centro commerciale, sarà palcoscenico di prove su percorsi off road di motocross, enduro, quad e fuoristrada 4×4.

Spazio anche all’arte del wrapping, del tuning e del drifting car con dimostrazioni ed esposizioni e alle selezioni per la seconda edizione di Miss Motor Show.

Tra le sorprese del Motor Show targato Conca D’Oro anche una replica della Ferrari 166 SC del 1948 di Diego Maniscalco, socio onorario della Scuderia Ferrari Club Palermo. Una vera “chicca” per gli appassionati ma, anche per i numerosi curiosi che avranno la possibilità di osservare da vicino questo suggestivo modello.

La Scuderia Ferrari Club Palermo è solo uno dei tanti prestigiosi club che saranno presenti accanto a: Club Porsche Sicilia, American Motors Sicilia Usa Car Club, Automobile Club Palermo e tanti altri club e motoclub FMI.

Il Motor Show, del centro commerciale Conca D’Oro, ha siglato anche un’importante collaborazione con la Polizia municipale, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Fmi in tema di prevenzione degli incidenti stradali.

Grande spazio sarà dedicato ai corsi di educazione stradale rivolti ai giovani delle scuole e agli adulti ma, anche lezioni di guida fuoristrada di motocross ed enduro per ragazzi dagli 8 ai 16 anni di età e corsi di moto bicilindriche ed entro-fuoristrada dove gli iscritti potranno cimentarsi in percorsi ad ostacoli, esercizi di controllo derapate, frenata con o senza bloccaggio, curve in contropendenza, stabilità sui sassi, curve in appoggio e tornanti.