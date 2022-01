le immagini

L’Ufo di Bolognetta sta facendo parlare di sé soprattutto sui social. Ora spunta anche il video che riprende lo strano oggetto nei cieli del Palermitano. Il video è anche arrivato nelle mani dei Carabinieri di Misilmeri dopo che l’uomo che ha filmato la scena ha telefonato all’Aeronautica militare.

Cosa mostra il video

Il video mostra uno strano oggetto di colore chiaro che fa degli strani movimenti nel cielo. Troppo lontano per capire di cosa si tratta ma per chi ha ripreso il video si tratterebbe di un oggetto che non può essere identificato, un Ufo, appunto. Le riprese sono state eseguite da Alessandro Mangano, un cuoco. L’uomo si trovava assieme alla compagna e a visto nel cielo questo strano oggetto che lasciava una piccola scia bianca. Un aereo? Un drone? Difficile dirlo con certezza.

Allertata l’Aeronautica militare

Fatto sta che l’uomo, dopo aver filmato lo strano oggetto bianco, ha allertato le autorità. Come ha raccontato nel corso di una trasmissione televisiva di Rai 1, Italiasì, condotta da Marco Liorni, poi ha chiamato l’Aeronautica militare. In seguito ha consegnato le immagini ai Carabinieri. “Era una strana luce bianca, dalla forma indefinibile, con un movimento inusuale, che a tratti scompariva letteralmente dalla vista, rendendosi invisibile otticamente” ha detto l’uomo. Alla fine l’uap è sparito dietro ai rilievi montuosi. Il Centro Ufologico Mediterraneo, ha iniziato le indagini e invierà sul posto dei ricercatori del C.UFO.M. Sicilia, i cui risultati saranno resi pubblici quanto prima.

“Gli ufo esistono fin dall’antichità”

Nel frattempo, continuano le segnalazioni da diverse parti della Sicilia, specie dalla zona di Palermo. E il centro ufologico del mediterraneo lancia l’appello a chi volesse segnalare avvistamenti. “Gli ufo esistono fin dall’antichità e il termine non significa affatto “velivolo alieno”, come qualcuno immagina, ma va letto solo come oggetto volante la cui natura è ignota. Se poi viene identificato diviene IFO, cioè oggetto volante identificato. Nulla da temere quindi, lo dicono i milioni di avvistamenti che si sono succeduti da tempo immemorabile”, dice il presidente del Centro ufologico Mediterraneo.