E’ il giorno delle liste. Scade alle 16 di oggi venerdì 26 agosto il termine per la presentazione delle candidatura per le elezioni regionali del 25 settembre. Un election day che vedrà i siciliani andare alle urne per votare le politiche, quindi Camera e Senato, come nel resto del Paese, ma anche per eleggere il Presidente della Regione e il nuovo Parlamento siciliano.

I 5 stelle e il voto on line in fretta e furia

Giornata intensa quella di ieri per i 5 stelle che, visti i tempi estremamente ristretti, non sono riusciti a mettere in votazione le singole candidature. Voto on line in blocco per le liste fino alle 22 per avere, poi, il tempo di definire la documentazione necessaria per completare la presentazione delle liste. Una vera e propria corsa contro il tempo per mantenere le proprie regole di consultazione in tempi estremamente risicati

Il Centrodestra

Liste quasi pronte per il centrodestra che, riunito dal candidato presidente Renato Schifani, ha trovato la quadra sul listino che sarà comunicato subito dopo la consegna in corte d’appello.

Liste pronte e depositate per la Dc Nuova che è stato il primo partito a presentare le liste a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna per le elezioni Regionali. Cinque province coperte come richiede la legge che fissa proprio in 5 il requisito minimo per la partecipazione. Ma il partito annuncia che sono in arrivo le liste anche nelle restanti 4 province. Nelle liste della Dc Nuova ci sono i candidati provenienti dall’Udc. mancano gli uscenti ma trova spazio anche il segretario Decio Terrana

A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro.

Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino.

A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato.

A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza.

A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco.

“In 5 province abbiamo presentato per primi le liste, nonostante il nostro partito sia stato impegnato in estate nella raccolta delle firme autenticate – ha dichiarato Totò Cuffaro -. In tutte le liste abbiamo tanti giovani e donne, con tanta voglia di fare politica e desiderosi di lavorare per la Sicilia e i siciliani. Siamo pronti per l’ultimo impegnativo mese di campagna elettorale, dove incontreremo la gente, racconteremo loro cosa è la Dc e cosa vogliamo fare, ascoltando soprattutto le loro istanze e cercando insieme possibili soluzioni da mettere in campo il giorno in cui entreremo all’Ars”.

Il centrosinistra

A sinistra pronto il listino della Chinnici dove spunta il nome di Cleo Li Calzi , già assessore regionale e componente del Consiglio di Amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

Il listino guidato da Caterina Chinnici vedrà correre per l’eventuale premio di maggioranza, nell’ordine, Roberta Bellia, Antonio Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano quest’ultimo indicato da +Europa

Proprio parlando di +Europa Fabrizio Ferrandelli, ex candidato sindaco di Palermo, conferma l’appoggio a Caterina Chinnici. Per le politiche si ripropone il ticket fra Camera e Senato Ferrandelli – Forello mentre lo stesso Ferrandelli, oltre che correre a Palermo, sarà nell’uninominale di Napoli san Carlo l’Arena.

Attesa per il terzo polo

Si attendono le liste del terzo polo che vede candidato Gaetano Armao appoggiato da Azione e Italia Viva.

Il proselitismo di De Luca

Pronte e già presentate alla stampa ma saranno consegnate oggi le liste di Cateno de Luca che ha fatto proseliti fino all’ultimo istante approfittando degli scontri interni ai partiti, da ultimo soprattutto nel Pd