Un grossolano errore dagli addetti alla cartellonistica

Il Comune di Monreale arriva sino alla parte bassa di Corso Calatafimi? O si tratta solo di un grossolano errore dell’Amat? Fatto sta che nel pieno centro del Comune di Palermo è spuntato un cartello che prescrive un divieto di sosta di proprietà del Comune di Monreale.

A riportare la notizia è il giornale Filodiretto Monreale che, in chiave ironica, richiama l’eterna rivalità tra Comune di Monreale e quello di Palermo. I Palermitani, in particolare, sarebbero “accusati” dai monrealesi di essersi presi quel lembo di Conca d’oro che un tempo apparteneva al Comune normanno. Si tratta della parte alta di Corso Calatafimi, nel quartiere Rocca-Mezzomonreale.

Oggi invece, secondo gli addetti all’installazione dei cartelli stradali di Palermo, i confini del Comune di Monreale arriverebbero addirittura quasi a lambire piazza Indipendenza. Una conquista di non poco conto. Così un automobilista, convinto di trovarsi nel Comune di Palermo, si ritrova catapultato d’un tratto a Monreale dopo aver parcheggiato la propria auto in Corso Calatafimi, all’altezza del civico 211. Per l’esattezza a pochi passi dall’Istituto Maria Adelaide.

Un problema di non poco conto visto che il cartello indica un divieto di sosta fino al 13 aprile 2020 dalla 7 alle 14. Come ha fatto un cartello stradale del Comune di Monreale ad essere installato a Palermo? Intanto in molti si chiederanno se quel cartello possa essere valido e se le eventuali multe possano essere contestate con facilità.