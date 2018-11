"no all'abusivismo e all'incuria"

Gli operai edili di tutta la Sicilia si sono fermati oggi alle 11,59, per esprimere cordoglio per le vittime del maltempo.

“Tutti i cantieri dell’isola – affermano Francesco De Martino, Paolo D’Anca e Francesco Tarantino, segretari generali di Feneal Uil Sicilia, Filca Cisl Sicilia e Fillea Cgil Sicilia, sigle sindacali promotrici dell’iniziativa – hanno interrotto i lavori stamattina per manifestare con un minuto di silenzio, la loro vicinanza alle famiglie delle persone scomparse a causa del maltempo.

Gli operai edili siciliani dicono ‘No’ all’abusivismo, all’incuria e al mancato rispetto delle regole, cause di tragedie come questa. Pretendiamo che partano subito i cantieri per la prevenzione del rischio idrogeologico e quelli per le infrastrutture siciliane. I fondi ci sono, basta alibi”.