L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli ha ricevuto oggi un importante riconoscimento nazionale ad Assisi per il suo costante impegno a tutela degli animali. Il premio è stato conferito dall’(Ente Nazionale Protezione Animali ODV) durante la prima edizione degli ENPA Awards, ospitata all’interno del Centro Congressi Domus Pacis.Un palcoscenico di rilievo nazionale che ha visto salire sul podio dei premiati anche grandi nomi dello sport e dello spettacolo, tra cui l’ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero, a testimonianza del respiro della manifestazione e della volontà dell’ente di valorizzare figure pubbliche capaci di trainare l’opinione pubblica verso una cultura di maggiore rispetto per i diritti degli animali.

Il valore simbolico della consegna ad Assisi

La scelta della città di Assisi per la consegna dei premi non è stata casuale. L’evento si è inserito nel fitto calendario di celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d’Italia e storicamente legato ai valori della cura, della fraternità e della protezione verso ogni forma di vita. Per l’esponente politico siciliano si tratta di un coronamento per un percorso intrapreso da anni sul territorio e ormai riconosciuto anche oltre i confini dell’Isola.

Le parole dell’assessore: “Non è un traguardo, c’è ancora tanto da fare”

Profonda commozione è stata espressa da Ferrandelli al momento del ritiro del premio “Un premio che mi emoziona e mi onora profondamente – ha dichiarato l’assessore – ma lo considero soprattutto un incoraggiamento a fare ancora di più. Sulla tutela degli animali c’è ancora tantissimo da fare e non possiamo mai considerarci soddisfatti finché continueranno a esistere maltrattamenti, sfruttamento e sofferenza. Ci saranno sempre nuove battaglie da affrontare, nuove situazioni da denunciare e diritti da difendere”.

Ferrandelli ha poi voluto sottolineare l’importanza della sinergia tra la macchina amministrativa e il mondo del volontariato “Questo riconoscimento rappresenta per me uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo questo percorso. La tutela degli animali non può essere considerata un traguardo raggiunto, ma un impegno quotidiano che riguarda le istituzioni, le associazioni e l’intera comunità. Ringrazio l’ENPA per questo premio e per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno”.

Alla cerimonia ad Assisi hanno preso parte i vertici nazionali dell’ente, numerosi rappresentanti delle associazioni animaliste e realtà del terzo settore impegnate sul campo, a conferma di una rete sempre più coesa tra istituzioni e volontariato per la salvaguardia dei diritti degli animali.