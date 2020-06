“L’ho saputo poco fa. Spero sia un nuovo inizio per questa periferia spesso dimenticata”. Daniela Lo Verde, preside della scuola Giovanni Falcone allo Zen è Cavaliere della Repubblica scelta dal Presidente Sergio Mattarella.

La dirigente scolastica non ha pensato solo a mandare avanti la didattica, ma ha cercato di essere vicina ai bisogni delle tante famiglie povere del quartiere rimaste ancora più povere a causa del Covid.

Ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l’appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza. Appello raccolto da tutta Italia.

“No, francamente non me l’aspettavo. Io sono una persona che lavora in silenzio e che cerca di fare il necessario, niente di più – aggiunge la dirigente – E’ un riconoscimento che va al gruppo che in questi anni nella scuola ha fatto un grandissimo lavoro. Utilizzerò questo riconoscimento per riaccendere i riflettori su questa periferia per la quale spero sempre in un riscatto non solo economico, ma anche sociale. Non è facile. Nonostante momenti di interesse generale, poi si torna di nuovo nell’oblio per tornare in auge ogni volta che c’è un fatto di cronaca. Così non va bene. I miei ragazzi devono avere la possibilità di sognare come i ragazzi a Palermo e in ogni altra parte d’Italia. Ma molti per adesso non possono fare grandi sogni e questo non è giusto”.