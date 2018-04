Dal 21 al 23 aprile

La III edizione de “La via dei librai”, patrocinata dalla Città metropolitana di Palermo e promossa dall’associazione Cassaro Alto, si svolgerà nel capoluogo siciliano dal 21 al 23 aprile, in adesione alla “Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore” ed è inserita nel programma dell’anno europeo della cultura 2018 e di Palermo Capitale italiana della cultura 2018 e si avvale del patrocinio del centro per il libro e la lettura del ministero dei Beni e delle attività culturali. La manifestazione, presentata oggi a palazzo Comitini, sede della Città metropolitana, avrà stand di enti, associazioni e gruppi, e attività su strada come laboratori di pittura, musica, cinema e teatro.

La presenza della Città metropolitana avverrà anche attraverso uno stand, a cura dell’Ufficio cultura, Biblioteca e archivio storico, e prevede l’esposizione di pubblicazioni editi dalla ex Provincia regionale.

I testi proposti saranno quelli della collana “Ercta”, il cui tema ricorrente è il territorio e la sua storia recuperata; i volumi della collana “Palazzo Comitini” inerenti la storia, il diritto e le tradizioni religioso – popolari; le pubblicazioni edite dall’ente sui lavori di restauro dei palazzi, delle chiese e dei monumenti siti in tutto il territorio metropolitano, nonché alcuni cataloghi delle mostre più prestigiose organizzate nel corso degli ultimi decenni.

Il sindaco Leoluca Orlando, presente alla conferenza stampa, ha detto: “Così come Palermo non è ‘diventata’ Capitale della cultura ma era già capitale della cultura, il Cassaro è sempre stato ‘il libro dei libri’, passando dall’essere il libro dello strombazzare delle macchine, del degrado, dell’incultura all’essere il libro dei monumenti, del turismo, delle opere d’arte”.