Le critiche degli azzurri

“Abbiamo appreso, solo tramite la pubblicazione di una delibera di Giunta, che il sindaco ha dato mandato al Direttore Generale di avviare gli atti prodromici ed istruttori alla costituzione di una Holding che accorpi in un unico soggetto giuridico la RAP, la RESET, la SISPI, l’AMG e l’AMAT“. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia in Consiglio comunale, Marianna Caronia, Giulio Tantillo, Andrea Mineo, Roberta Cancilla e Fabrizio Ferrara.

Forza Italia, al di là delle considerazioni di merito sul contenuto di tale direttiva, esprime perplessità circa la scelta delle specifiche azienda includere e non includere nel preannunciato percorso. “Fermo restando che spettano al Consiglio comunale decisioni di tale portata per l’assetto organizzativo della macchina comunale nel suo complesso e per la qualità e tipologia dei servizi resi ai cittadini, crediamo che già prima di dare questo “mandato” al Direttore Generale, il sindaco e la giunta avrebbero dovuto affrontare la discussione con l’organo consiliare. Una discussione dalla quale certamente potrebbero venire, e verranno al momento opportuno, utili indicazioni, indirizzi e decisioni per la vita delle aziende”.

Provvedimento frettoloso per Forza Italia

“Aziende il cui generale stato di difficoltà non può essere risolto con provvedimenti frettolosi né tantomeno privi di un ragionamento politico di prospettiva sui servizi per la città.”