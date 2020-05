Anche una campagna crowdfunding online

Anche i centri sociali di Palermo scendono in campo per la solidarietà nei quartieri popolari. Nasce a Palermo “Ramuni Aiutu”, la campagna di mutuo soccorso nei quartieri popolari Olivella, Vucciria e Capo. L’iniziativa è del Centro Sociale Ex Karcere e della Palestra Popolare Palermo.

L’iniziativa solidale nasce per agevolare la fruizione di beni di prima necessità alle tante famiglie che, a causa dell’emergenza in corso, sono rimaste senza reddito e in gravi difficoltà economiche. Attraverso una raccolta di fondi e alimenti, i promotori della campagna si occuperanno di distribuire pacchi spesa nei tre quartieri in questione.

“La fase 1 aveva previsto restrizioni e limitazioni di movimento che, per tanti palermitani che lavoravano in nero o avevano un lavoro precario, ciò ha significato l’impossibilità di portare il pane a casa”, dicono dal Centro sociale Ex Karcere e dalla Palestra Popolare Palermo. La Fase 2 però per molti palermitani continuerà ad essere problematica. “Molti non hanno ricevuto alcun sostegno economico e darsi una mano all’interno delle piccole comunità di quartiere diventa necessità.

La campagna “Ramunni Aiutu”, in pochi giorni, ha raccolto l’adesione di piccoli commercianti dei quartieri popolari e di negozi della piccola e grande distribuzione, che hanno concesso ai ragazzi promotori della campagna di posizionarsi all’esterno delle attività con dei panieri per raccogliere le offerte donate. La solidarietà è arrivata anche sui social network tramite l’ashtag “#ramunniaiutu” e da alcuni personaggi del mondo del teatro siciliano che hanno realizzato e diffuso dei video di sostegno a questa iniziativa. Tra questi, Salvo Piparo e il duo Toti & Totino. Inoltre, è stata avviata una campagna crowdfunding online attraverso cui è possibile effettuare donazioni economiche che serviranno ad acquistare i beni di prima necessità da distribuire alle famiglie.

I giorni in cui il centro sociale Ex Karcere (in via San Basilio 17) sarà aperto per ricevere i pacchi spesa dei donatori saranno martedì 5 e sabato 9 maggio dalle 9 alle 19 . Gli altri giorni della settimana i volontari si recheranno davanti ai negozi per raccogliere personalmente le donazioni.