è una struttura ad oggi abbandonata

“Da circa un anno sto lavorando a supporto della Città metropolitana di Palermo per definire l’iter per il finanziamento e la realizzazione del complesso scolastico polivalente attraverso la riqualificazione e la trasformazione dell’ex sede compartimentale delle Poste italiane in via Cirrincione a Brancaccio“. Lo afferma Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle.

Si tratta di una struttura ad oggi abbandonata che potrebbe assumere un ruolo determinante nel percorso di riqualificazione dell’area. Il deputato cinquestelle nei giorni scorsi ha anche presentato una interpellanza.

L’intervento, per un investimento totale di 18 milioni di euro, prevede la realizzazione di 57 aule normali, 18 aule speciali/laboratori, sala multifunzionale, biblioteca, sala multimediale, auditorium-aula magna, palestra coperta, sale ginniche, posteggio scoperto, uffici a servizio dell’attività scolastica. Il complesso diverrebbe anche un centro di aggregazione e fulcro di attività sociali e sportive a servizio del territorio con una differenziazione degli ingressi per consentire l’uso extrascolastico di diversi servizi. Il progetto prevede elevati standard tecnologici, energetici, antisismici e in termini di abbattimento delle barriere architettoniche.

“In questo primo anno e mezzo di presenza al Governo nazionale del Movimento 5 Stelle – conclude Varrica – abbiamo dedicato le necessarie energie per rimettere in sesto i bilanci delle ex province siciliane. Ora siamo nelle condizioni di far partire la fase due col rilancio di opere e investimenti”.