elezioni il 14 e 15 maggio

All’Università di Palermo le elezioni, destinate a tutti gli studenti del bacino Ersu Palermo, per la ricostituzione dei Consigli di Amministrazione degli Ersu siciliani. Le consultazioni universitarie sono state indette dal rettore dell’Unipa Fabrizio Micari in seguito all’invito dell’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Roberto Lagalla del 20 marzo scorso.

Il rettore dell’ateneo palermitano ha quindi indetto le procedure elettorali destinate a tutti gli studenti del bacino di Palermo di cui fanno parte l’Università degli Studi di Palermo, l’ Università Pubblica non statale LUMSA di Palermo, le Accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento e i conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.

Gli studenti voteranno il 14 e 15 maggio 2019 e i tre studenti che risulteranno eletti rimarranno in carica per quattro anni, in base alla recente legge approvata all’Ars. Negli stessi giorni gli studenti si esprimeranno anche per eleggere le rappresentanze studentesche nel CNSU e nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport Universitario dell’Università degli studi di Palermo.