Due studenti palermitani hanno chiesto e ottenuto il trasferimento nell’ateneo palermitano per motivi di salute, riuscendo così a conciliare gli impegni di studio a quelli relativi alle cure necessarie. Entrambi gli studenti infatti sono affetti da patologie e necessitano di assistenza e cure, ma gli impegni universitari fuori sede rendevano la frequenza delle lezioni e la partecipazione agli esami di difficile gestione.

Uno di loro era iscritto al III anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Universidad Europea de Madrid, mentre l’altro era iscritto al I anno di medicina e chirurgia alla Kore di Enna. Vista l’impossibilità di frequentare con profitto e contemporaneamente sottoporsi alle cure necessarie, si sono rivolti allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la dovuta tutela e richiedere il trasferimento all’università di Palermo. I legali hanno inoltrato all’ateneo di destinazione un’istanza di trasferimento, allegando le certificazioni mediche attestanti le reali condizioni di salute degli studenti.

Il rettore, in via del tutto eccezionale e fuori dalle tempistiche previste dai regolamenti universitari, ha accolto le istanze e autorizzato il trasferimento. “Siamo lieti di aver aiutato i due studenti e ripristinato il loro diritto allo studio – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Valentina Guddo, responsabile del dipartimento Università – e siamo lieti che il rettore abbia accolto la nostra istanza e concesso a questi ragazzi la possibilità di curarsi, continuando la loro carriera universitaria a casa, con tutto il sostegno anche familiare di cui necessitano”.