In città e provincia, numeri record

Corsa alla vaccinazione. Un afflusso record di persone anche oggi negli Hub dell’Asp di Palermo che hanno proseguito l’attività in modalità Open Day. Alle 18 erano oltre 6.000 le somministrazioni effettuate di cui 883 a Bagheria, 804 all’Hub del Centro commerciale La Torre di Palermo, 781 a Villa delle Ginestre, sempre a Palermo, e 518 a Misilmeri.

Aumentano anche vaccinazioni pediatriche

In considerevole aumento anche l’adesione della fascia pediatrica (5-11) con 462 vaccinazioni (sempre alle 18), di cui 130 a Villa delle Ginestre e 96 all’Hub di Bagheria.

Faraoni “Mai come ora c’è bisogno di collaborazione”

“È inevitabile che un enorme afflusso di gente comporti che i tempi di attesa si possano dilatare – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – mai come in questo momento c’è bisogno della collaborazione di tutti per far sì che il maggior numero di persone possa vaccinarsi. Ringrazio gli operatori dell’Asp che stanno dando prova di grande spirito di abnegazione lavorando incessantemente per rispondere alla grande richiesta della gente che ha capito e compreso l’importanza della vaccinazione nella battaglia contro il covid”.

Da venerdì vaccinazioni Under 12 anche a Lampedusa

Intanto da venerdì 7 a domenica 9 gennaio, nei locali della scuola elementare Giovanni Pascoli, l’Asp di Palermo vaccinerà a Lampedusa i bambini della fascia pediatrica, 5-11 anni. Oltre 350 ragazzi ai quali si dedicherà un’equipe opportunamente composta da medici, infermieri, educatori e personale amministrativo (per il rilascio delle certificazioni).

Gli operatori dell’Asp di Palermo vaccineranno i bambini nella Scuola Giovanni Pascoli (con ingresso da Piazza Martiri d’Italia) venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle 10 alle 16.

Prime, seconde e dosi booster per tutta la popolazione

In altri locali dello stesso istituto – dalle 9 alle 16 e sempre dal 7 al 9 gennaio – un’altra equipe dell’azienda sanitaria provinciale del capoluogo sarà a disposizione dell’intera popolazione di Lampedusa, gran parte della quale potrà ricevere la dose booster.

Medici ed infermieri saranno, comunque, a disposizione per somministrare anche prime o seconde dosi del vaccino anticovid. Inoltre, il personale amministrativo curerà registrazioni, rilascio di certificazioni e Green Pass (a tutti coloro che avranno riscontro difficoltà a scaricarlo dal portale nazionale).