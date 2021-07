Senza prenotazione in tutti gli hub delle province dell'isola

Altre due settimane di Open Days organizzati dalla Regione Siciliana

Iniziativa avviata lo scorso fine settimana ha avuto riscontro positivo

Si punta ad immunizzare più cittadini possibile in vista delle varianti rilevate anche nell’isola

Proseguiranno fino al 20 luglio gli Open Days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale contro il covid19 nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con dosi Pfizer e Moderna.

L’iniziativa già avviata lo scorso fine settimana dall’assessorato regionale alla Salute ha avuto un riscontro molto positivo con quasi 5mila prime dosi giornaliere somministrate in più rispetto alle precedenti prenotazioni.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche nell’isola. L’appello è ricorrente: occorre vaccinarsi tutti e subito, essere più veloci della diffusione delle varianti può sconfiggere il virus.

Prosegue il Vaccinitour nel Palermitano

Dopo la prima tappa di ieri a Trappeto, il camper dei medici Usca impegnato nel Vaccinitour in servizio alla struttura commissariale per l’emergenza Covid approda oggi (7 luglio) ad Altofonte. Se era già buona la prima, con 214 vaccinati in poche ore, la seconda è ancora meglio: circa 300 le persone che si sono prenotate per immunizzarsi al “Palacanino”di Altofonte tra le 10 e le 18. Alcuni hanno contattato il Comune, altri hanno fissato il proprio appuntamento scegliendo l’orario sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Il risultato, per la maggior parte, è il sollievo di sentirsi più sicuri, potendo cogliere l’occasione di vaccinarsi più comodamente, vicino casa. #VacciniTour nasce anche perché sia il vaccino a raggiungere la gente, in un momento in cui l’estate, il caldo e la falsa percezione di aver sconfitto il virus – ancor più falsa per il pericolo delle varianti – allontanano gli utenti dagli hub.

Il prossimo appuntamento sarà domani (8 luglio), sempre dalle 10 alle 18, a Roccapalumba. Altri Comuni si stanno aggiungendo al calendario delle squadre di medici itineranti. Il camper delle Usca farà tappa il 10 luglio a San Giuseppe Jato, il 12 a Castronovo di Sicilia e il 13 ad Alimena. Per aderire contattare i Comuni e consultare le loro pagine Facebook istituzionali.