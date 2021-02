La prenotazione dal 15 febbraio

Rendere accessibile la prenotazione delle vaccinazioni anti-covid per i cittadini ottantenni è stato l’obiettivo del tavolo di lavoro voluto dall’amministrazione comunale di Bagheria (Pa) e organizzato dall’assessorato

alle Politiche Sociali Emanuele Tornatore. Il Comune in collaborazione con associazioni ed enti sta organizzando un servizio di prossimità per le prenotazioni delle vaccinazioni per gli anziani che non utilizzazione i mezzi digitali.

Il servizio prenotazioni partirà lunedì 15 febbraio, nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli guardanti i numeri telefonici messi a disposizione e il luogo presso il quale sarà possibile prenotarsi, che dovrebbe essere il COSS, il centro operativo socio-sanitario di via Filippo Buttitta, e infine saranno rese disponibili tutte le informazioni per fruire del servizio. Il tavolo di lavoro ha ritenuto utile la proposta dell’amministrazione di organizzare alcuni incontri anche con le sigle sindacali di categoria, SPI, UILP, FNP CISL, ed previsto un incontro anche con i rappresentanti dei patronati CAF del territorio e con i parroci. “Il nostro obiettivo – dice l’assessore Tornatore – è quello di permettere a tutti gli anziani ultra ottantenni di accedere alla prenotazione e quindi vaccinarsi. L’amministrazione comunale vuole offrire questo servizio di prossimità in quanto molti sono privi di rete familiare o comunque non hanno gli strumenti per poter effettuare la prenotazione”.

In Sicilia 113.467 cittadini già vaccinati

In Sicilia sono 113.467 le persone che hanno finora ricevuto la prima dose di vaccino, 97.848 hanno completato il ciclo col richiamo (86,2%). A fornire i dati il governatore della Sicilia, Nello Musumeci e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. “La campagna dei vaccini prosegue secondo il piano concordato col ministero della Salute – ha detto Musumeci – Siamo pronti a cogliere eventuali novità: dopo Pfizer e Moderna, ora avremo anche AstraZeneca, una opportunità per potere accelerare l’immunizzazione”.