il giallo sulle dosi

Protesta dei centri di riabilitazione di Siracusa che chiedono i vaccini

Le strutture ospitano persone con disabilità

La deputata regionale di Fratelli d’Italia assicura l’arrivo dei vaccini di AstraZeneca

Da settimane i direttori sanitari dei centri di riabilitazione di Siracusa, quelli che ospitano persone con disabilità, attendono la telefonata dall’azienda sanitaria per programmare le dosi di vaccino anti Covid19 da somministrare al personale ed ai pazienti.

“Quando tocca a noi?”

“Lenti, troppo lenti” riferisce una operatrice, “eppure in altre zone della Sicilia, tra cui a Caltanissetta si procede con buoni ritmi”. Il mistero del telefono muto e della posta elettronica senza messaggi da parte dell’Asp di Siracusa si è risolto nella giornata di ieri quando la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, proprio a BlogSicilia, ha svelato che “delle 9 mila dosi di vaccino previste per la provincia di Siracusa ne sono arrivate metà”.

Vaccini per i medici di famiglia

Nella tarda serata di ieri, un’altra parlamentare regionale siracusana, Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, ha sostenuto che il caso vaccini si è sbloccato, almeno per quanto riguarda le somministrazioni ai medici di base, che, a loro volta, si erano lamentati, nei giorni scorsi, con il presidente dell’Ordine dei medici, Anselmo Madeddu. Che, fino a qualche mese fa, stava dall’altra parte, nel board della direzione dell’Asp di Siracusa, ricoprendo il ruolo di direttore sanitario, mantenendo, però, anche la carica di capo dei medici.

Consegna di 40 dosi

“Al via oggi la vaccinazione anti-Covid per i medici di famiglia del distretto della zona sud di Siracusa finora rimasti esclusi”. Lo comunica il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che aggiunge: “Sono infatti state consegnate oggi le prime 40 dosi di vaccino destinate al personale in questione e agli operatori rimanenti che sono stati già tutti convocati per la somministrazione.

AstraZeneca

“Inoltre sono già arrivate all’Asp di Siracusa le dosi del vaccino Astrazeneca – aggiunge Rossana Cannata – mentre da ieri si è avviato il servizio di prenotazione vaccini per gli ultra ottantenni che saranno indirizzati ai 4 centri vaccinali degli ospedali di Siracusa, Augusta, Avola e Lentini”.