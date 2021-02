la comunicazione della dirigente scolastica

Positività all’istituto comprensivo Giaracà, in via Asbesta, nella zona nord di Siracusa

La dirigente scolastica ha comunicato la chiusura del plesso

Saranno eseguiti altri tamponi per impedire la diffusione del contagio

Nuovo contagio in una scuola di Siracusa: questa volta il Covid19 ha bussato alle porte dell’istituto comprensivo Giaracà. La dirigente scolastica, in un circolare firmata ieri, ha comunicato la chiusura “del plesso di via Asbesta a partire dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali”. Le autorità sanitarie, come da prassi, provvederanno a risalire alla rete del contagio, allo scopo di bloccarne la propagazione. Le persone entrate in contatto con i positivi saranno sottoposti ai tamponi.

Il caso a Canicattini Bagni

Sono risultate positive al Covid19 6 persone, tra ospiti ed operatori di un centro di riabilitazione che si trova a Canicattini Bagni, Comune della zona montana di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione a portare, inconsapevolmente, il contagio nella struttura un giovane, un disabile proveniente da un altro centro, situato a Noto. A quanto pare era asintomatico ma chi è entrato in contatto con lui è rimasto positivo ma, da fonti interne, le condizioni fisiche sono buone e nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi di verifica, poco dopo la fine della quarantena.

La situazione in Sicilia

Sono 744 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.948 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 3,4%, tasso in salita come era prevedibile, ma sempre nell’ambito delle normali fluttuazioni settimanali.

La regione è quinta nel contagio di oggi. Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.728. Il totale degli attualmente positivi è 38.521, con una diminuzione di 411 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1131.

Il giallo dei vaccini

“Dei 9000 vaccini previsti per tutta la provincia di Siracusa, ne sono arrivati circa 4500″. Un dato aggiornato al sabato e denunciato dalla parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che ha già avuto modo di parlare sia con il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, sia con i dirigenti dell’assessorato alla Salute.