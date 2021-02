l'incredibile storia nel comune del siracusano

Un dirigente scolastico di Floridia ha organizzato una festa di Carnevale nell’istituto

Il sindaco, dopo aver sentito l’Asp, ha chiesto al preside la revoca perché in contrasto con le norme sul contenimento del Covid19

Nonostante l’emergenza sanitaria ed il pericolo concreto del contagio, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo De Amicis di Floridia, nel Siracusano, ha organizzato una festicciola in maschera in occasione del Carnevale. A bloccare tutto è stato il sindaco, Marco Carianni, che, dopo aver avuto il parere negativo da parte dell’Asp di Siracusa, ha sollecitato lo stesso preside a revocare la festa.

“Venite a scuola in maschera”

La festa a scuola, nelle intenzioni del dirigente scolastico, si sarebbe dovuta tenere l’11 febbraio, come emerge nella sua circolare.

“In occasione del Carnevale che da molti anni ha visto i nostri piccoli, protagonisti di sfilate carnascialesche, si dispone che, giovedì 11 Febbraio 2021, in tutte le sezioni di scuola dell’infanzia durante le normali attività didattiche, i bambini potranno recarsi a scuola vestiti in maschera e potranno consumare, alle ore 10.00, le tipiche leccornie del carnevale. Per giorno 11 febbraio 2021 è disposta la compresenza dei docenti”.

C’è anche un richiamo all’emergenza sanitaria. “Si ricorda di ottemperare alle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria da Covid19”.

L’intervento del sindaco

Quella circolare, nell’arco di pochi minuti, ha fatto il giro della chat, arrivando anche al sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha chiamato l’Asp di Siracusa, informando la direzione della festa in quella scuola. E naturalmente, l’autorità sanitaria ha riferito che la disposizione del preside è “in contrasto con le raccomandazioni del CTS, dell’OMS e delle vigenti norme in materia di contrasto e contenimento dei contagi da Covid19”. Per cui, il primo cittadino ha chiesto al dirigente scolastico di fare marcia indietro.

Il dietrofront del preside

La festa di Carnevale è stata cancellata poco dopo il suo annuncio. “Su comunicazione del Sindaco riguardo il parere della autorità sanitaria competente Ugo Mazzilli, si dispone la revoca delle circolari in oggetto, in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le raccomandazioni del CTS, dell’OMS e delle vigenti norme in materia di contrasto e contenimento dei contagi da Covid19”.

Fine della festa.