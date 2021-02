per le medie e le superiori

Conclusi nel Siracusano i test su studenti e docenti delle medie e delle superiori

Su 9823 tamponi trovati 63 positivi

Noto è il Comune con più studenti positivi

Si è conclusa con 9823 tamponi rapidi su base volontaria eseguiti su studenti e personale scolastico delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Siracusa e con 63 soggetti riscontrati positivi e sottoposti a molecolare per la conferma, la campagna di screening organizzata dall’Asp di Siracusa in tutti i comuni della provincia.

Lo screening

Al piano hanno collaborato i sindaci ed i dirigenti scolatici, “secondo le attuali direttive emanante dall’Assessorato regionale della Salute per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid-19 nella popolazione scolastica” spiegano dall’Asp di Siracusa.

Nelle giornate conclusive del 30 e 31 gennaio 2021 lo screening ha interessato i comuni di Sortino, Noto, Avola, Siracusa e Portopalo con l’esecuzione complessiva a studenti e operatori scolastici di 2025 tamponi rapidi e l’individuazione di 9 positivi. A Noto sono stati eseguiti 417 tamponi rapidi di cui 5 sono risultati positivi, 216 a Sortino con zero positivi. Ad Avola sono stati eseguiti 415 tamponi di cui 1 positivo, a Siracusa 895 di cui 3 positivi, a Portopalo 82 tamponi e zero positivi.

Scuola

Per le le scuole superiori (attività scolastiche secondarie di secondo grado), fino al 7 febbraio continuerà la Didattica a distanza. Sarà possibile svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per esigenze educative che favoriscano l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. A partire da lunedì 8 febbraio sarà ammesso alla didattica in presenza il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori.

Covid19 nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 260, Messina 142, Catania 109, Trapani 52, Siracusa 49, Caltanissetta 46, Agrigento 32, Ragusa 14, Enna 12.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.529, ovvero 24 in meno rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente.