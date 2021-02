Vaccini a Siracusa, “ne sono arrivati metà dei 9000 previsti” denuncia di deputata Ars

Gaetano Scariolo di

09/02/2021

Denuncia della parlamentare regionale di Forza Italia Ternullo sull’esiguo numero di vaccini a Siracusa Su 9000 dosi ne sono arrivate circa 4500 In altre province sono stati completati i richiami “Dei 9000 vaccini previsti per tutta la provincia di Siracusa, ne sono arrivati circa 4500″. Un dato aggiornato al sabato e denunciato dalla parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che ha già avuto modo di parlare sia con il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, sia con i dirigenti dell’assessorato alla Salute. “Problema tecnico” “Mi è stato riferito di un problema tecnico – dice la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo – ma dalla Regione mi è stato fatto sapere che la situazione si sbloccherà. Sono arrivati, nelle ore scorse, 250 vaccini che saranno destinati alle case di cura”. Secondo quanto riferito dalla parlamentare regionale, la situazione a Siracusa è ben diversa rispetto ad altre province dell’isola. “Nel Palermitano, nelle provincia di Catania ed Enna – spiega la deputata regionale di Forza Italia – non sono hanno già completato la seconda fase, quella del cosiddetto richiamo, ma addirittura si sta procedendo verso la vaccinazione dei dentisti” L’ira dei medici di base Nei giorni scorsi, l’Ordine dei medici di Siracusa si era rivolto all’Asp per fissare un cronoprogramma per le vaccinazioni dei medici di base. “Va detto – spiega la deputata regionale siracusana di Forza Italia, Daniela Ternullo – che nella provincia di Siracusa ci sono tante case di cura. Ho parlato con i medici di base che erano anche pronti a presentare una denuncia contro l’Asp di Siracusa”. Vaccini anti covid agli over 80 Oltre 20 mila siciliani over 80 hanno prenotato la vaccinazione contro il Covid”. Lo ha detto a Rainews24 il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Oggi è stato il primo giorno e la prenotazione – ha aggiunto – sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. E’ un dato significativo. Quella odierna è la prima giornata di prenotazione in Sicilia per il vaccino agli ultraottantenni. Potremmo somministrare circa 130 mila dosi entro la fine di febbraio”.

