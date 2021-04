Arrivano in Sicilia altre 30mila dosi di vaccino

19.00 sono Moderna con le quali si spera di vaccinare i più giovani

Arrivano anche oltre 10mila dosi AstraZeneca

Il corriere espresso SDA di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a recapitare in Sicilia 30mila vaccini anti-Covid di cui 19.200 dosi Moderna e 10.800 Astrazeneca.

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300), e Caltanissetta (1.400).

Il secondo open weekend vaccinale

Intanto, è stata buona la risposta dei siciliani allo speciale “Open weekend” di quattro giorni, organizzato dalla Regione, per tutti gli over 60. Da giovedì scorso a domenica (il dato è delle ore 17), hanno ricevuto una dose oltre 103 mila persone, il 22% in più rispetto ai quattro giorni precedenti.

AstraZeneca resta un problema

C’è stata una netta prevalenza di Pfizer, con oltre 77 mila somministrazioni, mentre con AstraZeneca sono state vaccinate circa 16 mila persone e con Moderna oltre 10 mila. Dunque non c’è stato l boom di vaccinazioni AstraZeneca della scorsa edizione e delle 100mila dosi che erano in agazzino due settimane fa ne sono state utilizzate i tutto poco più di 40mila a riprova della perdita di fiducia in questo vaccino che adesso rischia di restare marginale nella campagna causando un rallentamento dell’intero sistema

Vaccini senza prenotazioni per gli over 80

Continuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. È la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da subito, da oggi, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid19 e che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Una iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.