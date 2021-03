Pioggia di rinunce al vaccino di Astra Zeneca non solo in Sicilia. E’quello che sta accadendo a causa delle inchiesta avviate da varie procure siciliane da quella di Napoli per casi di mote improvisa che seguono, in via temporale, la somministrazione del vaccino.

I medici preoccupati

Dopo le prime settemila cancellazioni delle prenotazioni in tanti, pur non cancellandosi, non si sono presentati alla somminstrazione. E adesso che circola l’0ipotesi di usare il siero Atsra Zeneca per gli operatori sanitari e il Pfizer o il moderna per la coorte fra i 70 e i 79 anni per evitare il diffondersi della paura, anche i medici starebbero rinunciando. Almeno una parte di loro e del personale saitario in genere

Il vaccino è sicuro

Dalla comunità scientifica si continua a dire che il vaccino è sicuro. Olte 15 milioi di dosi somministrate in tutta Europa e solo 150 casi di eventi avversi. Per la casa madre la sequenza temporale non dimostra correlazioe e le analisi dimostreranno che il vaccino non ha nulla a che vedere con le morti improvvise. Ma anche statisticmente 150 eventi avversi sigifica meno di un caso ogni diecimila fiale. Dati che sono sovrapponibili a centinaia di farmaci di uso comune.

Ma la paura dilaga e i medici hnno paura di finire imputati

Il Presidente dell’Ordine de medici racconta all’Ansa la paura dei sanitari “Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori e pensare a “una sorta di ‘scudo penale’, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo” dice il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca.

Scudo per i medici o si rischia la paralisi del piano vaccinale

“Oggi – dice Anelli – in assenza di una norma, in un momento straordinatio dove abbiamo una malattia che è comparsa per la prima volta sulla faccia della terra non abbiamo una terapia risolutiva; abbiamo vaccini e in una campagna di vaccinazione di massa sicuramente può avvenire qualche problema. I rischi di fronte a grandissimi numeri sono sempre possibili ma penso che il Parlamento a questo punto, e lo avevamo già chiesto nella prima fase, debba pensare, seriamente a un intervento legislativo che doni un po’ di tranquillità e serenità alla professione”. “Questo è il nostro appello perché questa disponibilità – prosegue Anelli – non si trasformi in un boomerang, dove i medici saranno poi costretti a nominare avvocati e ad andare davanti al giudice. Questo non favorisce sicuramente una serenità da parte degli operatori”.

“Naturalmente non significa togliere nulla ai cittadini ma soltanto far lavorare i professionisti in maniera serena. C’erano già delle ipotesi legislative che erano state avanzate nella fase finale della prima ondata che possono essere riprese senza lo sconvolgimento dei nostri principi democratici ma in grado di consentire in una fase emergenziale di dare la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo, salvaguardando le attività che vengono svolte. Nessun medico vuole creare problemi in questo momento ai cittadini. I problemi sono intrinseci in una gestione oggettivamente complessa e assolutamente nuova”, conclude il presidente Fnomceo.