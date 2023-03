Teppistelli in azione la notte in pieno centro a Palermo per realizzare una vampa

Redazione di

18/03/2023



Di giorno la Rap, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ripuliscono i litorali, le piazze e le strade dalle vampe pronte per essere date alle fiamme in vista della festa di San Giuseppe.

La notte bande di teppistelli, guidati da adulti con che li seguono con moto, riempiono i contenitori della spazzatura con pedane e mobili abbandonati per crearne di nuovo.

E’ successo la scorsa notte in via Bergamo a Palermo, strada a due passi da via Oreto, dove tra urla e auto bloccate, una decina di ragazzi, i soliti che nel cuore della notte si spostano in branco per le strade del quartiere, hanno raccolto le pedane lasciate fuori da un deposito bengalese e le hanno caricate dentro il contenitore trasportandole insieme a mobili e tavole abbandonate nel luogo dove si stanno accatastando il materiale per realizzare una nuova vampa.

Una sfida alle forze dell’ordine che in questi giorni hanno passato al setaccio i quartieri di Palermo dove la tradizione si ripete. Solo dopo mezzora dall’assalto alle pedane si è sentita una sirena di un’auto delle forze dell’ordine. Non è chiaro se i ragazzi siano stati bloccati. Non appena hanno finito di caricare l’ultimo mobile, nonostante fosse notte, hanno iniziato ad urlare e battere le mani: “Siamo i picciotti da via Oreto”, gridavano. Già in effetti questi ragazzini spuntano in zona tutte le sere molto tardi. Sono sempre più frequenti in questo periodo i furti nelle auto e i danni alle vetture parcheggiate.