Carabiniere non vaccinato portato al Cervello

Un nuovo caso di variante Delta a Palermo. Un uomo di 41 anni che si trovava in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace è stato trovato positivo alla variante Delta e adesso sarà trasferito all’ospedale Cervello.

In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziali proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta ritenuti quelli più seri per la arginare la diffusione del virus. Al momento a Palermo i casi fino a ieri erano sette, 30 in tutta la Sicilia. Tra questi 14 erano migranti.

Per lo più i contagianti sono uomini e donne che vengono dal Regno Unito, dal Portogallo o dall’Africa. L’uomo non ha particolari problemi e anche questo non avrebbe contratto la variante nel capoluogo.

E’ stato già tracciato e portato in ospedale per isolarlo ed evitare il contagio con gli altri ospiti nell’hotel.

Sarebbe un carabiniere non vaccinato, giunto da Lampedusa in aereo lo scorso 22 giugno, la persona alla quale è stata riscontrata a Palermo la variante Delta del coronavirus. Il militare è risultato positivo al tampone eseguito nello scalo di Punta Raisi al suo arrivo.

Portato al Covid hotel del capoluogo siciliano, il carabiniere per un periodo aveva svolto servizio nell’isola delle Pelagie sul fronte dell’emergenza sbarchi.