le date del nuovo tour saranno ufficializzate martedì sera

Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, sarebbe pronto a tornare in Sicilia. L’indiscrezione sta suscitando grande gioia da parte dei fan del Vasco nazionale. Manca ancora l’ufficialità, in quanto il cantautore annuncerà le date della sua tournée domani sera. Il concerto, secondo quanto si legge sul web, dovrebbe tenersi intorno alla prima metà di giugno.

Vasco Rossi l’ultima volta a Palermo 17 anni fa

L’ultimo concerto di Vasco Rossi a Palermo risale al 2005, quando si esibì al Velodromo. Per la data palermitana pare abbia scelto un luogo chiuso da quasi 25 anni ai concerti: lo stadio Renzo Barbera.

Il film-concerto

Il nuovo tour riporterà Vasco Rossi ad esibirsi, il prossimo anno, nei principali stadi italiani. L’annuncio delle date, tanto atteso, come detto, coincide con l’arrivo nelle sale cinematografiche italiane di “Vasco live Roma Circo Massimo 2022”, il film concerto che verrà proiettato il 14, 15 e 16 novembre.

L’ultimo cantautore ad esibirsi al Barbera fu Claudio Baglioni

Un appuntamento dunque di ampio respiro e molto importante per Palermo, dal momento che ad esibirsi per l’ultima volta allo stadio Barbera fu Claudio Baglioni nel 1998.

Il concerto di Vasco Rossi nel capoluogo siciliano si prefigura già come un grande evento, fortemente voluto da Live Nation, che produce tra gli altri i concerti di Vasco Rossi, e Musica da bere di Carmelo Costa, una delle più importanti organizzazioni di spettacoli in Sicilia.

Vasco Rossi in radio con “Patto con riscatto”

R come Rossi – Rock – Record. Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, Vasco Rossi è tornato in radio il 21 ottobre con “Patto con riscatto”, il nuovo singolo tratto dall’album Siamo Qui (due volte disco di platino).

“Patto con riscatto” è una satira a tutto rock che arriva dopo le hit “La pioggia alla domenica” e “L’amore l’amore”. Intanto “Vasco live Roma Circo Massimo 2022” uscirà in dvd + blu-ray il prossimo 25 novembre.

L’ultimo concerto siciliano di Vasco Rossi a Messina

L’ultimo concerto siciliano di Vasco Rossi ha visto protagonista Messina lo scorso giugno. Ben 41mila persone hanno inondato la città dello Stretto per raggiungere lo stadio Franco Scoglio.

Uno degli eventi più grandi in termini di presenza di pubblico mai organizzati nel capoluogo peloritano.

Il Blasco ha regalato momenti unici, come solo lui sa fare, ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto. Un concerto che era stato organizzato prima della pandemia, poi rinviato di due anni. Era quindi enorme l’attesa del popolo di Vasco Rossi arrivato da ogni parte del Sud Italia.

La maxi organizzazione

Ottocento persone impegnate nella realizzazione, mega schermi a trasmettere l’immagine di Vasco che ha cantato su un palco immenso, undici musicisti accanto a lui. Sono solo alcuni numeri dell’evento. A fare il resto ci ha pensato lui, Vasco, spinto dagli applausi della “sua gente” che non ha smesso di cantare dall’apertura dei cancelli fino al saluto finale del Komandante. “Cosa non darei per vivere su un’isola. Sono felice, ho portato il mio spettacolo anche in Sicilia. Un traguardo… attraversare il mare con questo palco… E ne vale la pena venire a trovarvi… Siete splendidi. Viva la Sicilia”. Questo ha scritto su Instagram Vasco dopo il concerto messinese.

Vasco Rossi innamorato della Sicilia

Vasco Rossi ha un legame particolare con la Sicilia. Spesso è la meta delle sue vacanze. “Quanto amo la Sicilia, che piacere”, racconta Vasco sulle sue pagine social. “Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia, avevamo 20 anni. Partimmo da Zocca destinazione Sicilia. I sapori, i profumi, le donne. Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capotaormina, tornammo a casa”.

In Sicilia “Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa. Nel 1996 ho inaugurato il velodromo Paolo Borsellino nel quartiere Zen, lui insieme a Giovanni Falcone sono degli eroi. Da sempre “contro tutte le mafie”.

Lagalla: “Grande occasione per Palermo”

“La notizia del concerto di Vasco Rossi a Palermo conferma l’impegno di questa amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. È già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi. La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli. Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata”.

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.