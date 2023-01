Vento di burrasca, pioggia e neve sferzano la Sicilia, aliscafi fermi e disagi

Redazione di

10/01/2023

Tutte e sette le isole dell’arcipelago eoliano da stamattina sono isolate. Già da ieri pomeriggio, a causa del rinforzare del moto ondoso, non vi era stato alcun collegamento con Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. All’elenco stamane si sono aggiunte Lipari, Vulcano e Salina, complici le forti raffiche di vento da ovest, con punte che nella notte hanno raggiunto i 50 chilometri orari, ingrossando ulteriormente il mare e costringendo navi ed aliscafi al fermo.

Pendolari bloccati a Milazzo

A Milazzo restano bloccati gli insegnanti pendolari, con le conseguenti limitazioni alle attività didattiche, e i mezzi che avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali.

Temperature in picchiata

Al vento, che ha già causato danni alle colture nelle zone alte delle isole, si sono aggiunti anche rovesci di una certa intensità. Si registra anche un considerevole calo della temperatura.

Il vento sferza Palermo

A Palermo il vento e la pioggia hanno lasciato il loro segno, tra alberi e pali pericolanti e cornicioni che crollano. Il centralino dei vigili del fuoco ha squillato per tutta la notte e sino alla mattinata di oggi con decine e decine di richieste d’intervento un po’ in tutto il capoluogo siciliano. Nel computo dei danni si annoverano pannelli fotovoltaici volati da alcune abitazioni. I pompieri sono anche intervenuti per le segnalazioni di alberi, pali e cartelloni pubblicitari pericolanti a causa del forte vento. Tanti i crolli di calcinacci.

Neve sulle Madonie

I meteorologi avevano previsto che le temperature sarebbero scese e la pioggia avrebbe fatto la sua comparsa in Sicilia, e così è stato. E, come previsto, anche sulle vette più alte delle Madonie è arrivata la neve. Nelle ultime ore, infatti, Piano Battaglia ha visto cadere i primi fiocchi dell’anno. L’Associazione Meteopalermo Onlus ha condiviso delle immagini che mostrano come le montagne delle Madonie si siano imbiancate dalla neve. Le immagini, diffuse sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione, mostrano la bellezza invernale delle montagne e segnalano che le nevicate sono previste anche per le prossime ore.

Allerta gialla per oggi

Per oggi sarà allerta gialla nel Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese come si legge nell’avviso della protezione civile. A causa di precipitazioni che saranno “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. L’avviso indica sulla base delle previsioni indica condizioni Meteo avverse per “il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali.