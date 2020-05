Intervento dei vigili del fuoco

Diversi gli incendi divampati a Palermo a causa del forte vento di scirocco. Fiamme tra il Parco Cassarà e la cittadella universitaria del Cus e nella zona di via Regione Siciliana all’altezza dello svincolo di via Ernesto Basile.

Il rogo ha avvolto la vegetazione tra l’area verde. La zona è stata avvolta da una densa nube di fumo. Stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia e ai vigili urbani impegnati a gestire il traffico nella bretella di viale Regione, all’altezza di via Ernesto Basile.



Non si arresta il fuoco anche nella zona di via Bronte dove i residenti sono stati costretti ad abbandonare le fiamme. L’incendio ha invaso la zona e il fumo ha avvolto l’area dove ci sono decine di villette.

A causa del vento un incendio è divampato in via Bronte sopra il quartiere Borgo Nuovo non distante dalle ville del residence. Per l’intenso fumo i residenti hanno dovuto lasciare le abitazioni.

“L’aria è irrespirabile – raccontano – ed è molto pericoloso visto che l’incendio è divampato non distante la strada”.

Tantissima la paura anche perchè il fronte del fuoco non è distante dalle abitazioni.

Il forte vento di scirocco che sferza da ore Palermo ha divelto la tenda del triage Covid all’ospedale Cervello.

La struttura è stata recuperata dal personale sanitario. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per rimontarla.

Un altro incendio è divampato in viale Regione Siciliana nella zona dello svincolo di via Ernesto Basile. a causa delle fiamme il traffico è rallentato. Anche in questo caso in azione i vigili del fuoco e i forestali.