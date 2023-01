Il maltempo imperversa per tutta la notte

Raffiche di vento e pioggia battente mettono in ginocchio Palermo e la provincia. Cinquanta interventi da parte dei vigili del fuoco a causa del maltempo che da ieri, e fino alla scorsa notte, ha imperversato. Decine gli alberi caduti, alcuni di questi hanno danneggiato le auto. E’ successo in più punti in via Lanza di Scalea e nella zona della salita che porta a Mondello in entrambe le direzioni. Qui sono caduti diversi alberi. Altri interventi nei pressi del Giardino Inglese e a San Lorenzo. In quest’ultima zona, oltre ad un albero, è caduto anche un palo dell’illuminazione.

Neanche la provincia risparmiata

Anche in provincia di Palermo non è mancata la pioggia e il vento è arrivato a soffiare con raffiche fino a 100 chilometri orari. Allo stesso modo ci sono stati interventi per rimuovere alberi caduti come nella zona di San Martino delle Scale e anche tra Carini e Bagheria. Diversi anche gli interventi per cornicioni finiti in strada, tabelloni pubblicitari pericolanti e lamiere volate dai palazzi.

Anche gli allagamenti

I vigili del fuoco impegnati anche per diversi allagamenti in quelle zone dove ormai da anni si assiste alla trasformazione delle vie in fiumi in piena. Parliamo quindi delle zone di Mondello, nei pressi degli ospedali Policlinico e Civico, e nelle vie Imera e Messina Marine.

Anche oggi maltempo

Continuerà il maltempo in Sicilia anche per la giornata di oggi. L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli nevicate. Sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia agitato.

Allerta gialla in quattro province e condizioni Meteo avverse

Si estende l’allerta gialla: oltre che a Palermo, Trapani e Agrigento anche a Messina. Maltempo diffuso, però, anche nel resto dell’isola dove potrebbero non mancare disagi. Lo si legge nell’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico 23020 della protezione civile regionale. Continuano le condizioni meteo avverse: si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. mareggiate lungo le coste esposte.