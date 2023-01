Ancora condizioni Meteo avverse

Nuova allerta gialla in Sicilia per il maltempo che continua a sferzare la parte nord-occidentale dell’isola con l’aggiunta anche della provincia di Messina. Raffiche di vento, piogge e mareggiate caratterizzano queste condizioni climatiche tipicamente invernali. Lo scenario odierno sarà simile a quello di domani, sabato 21 gennaio.

La protezione civile regionale ha diramato poco fa un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico 23020 valido dalle 16 di questo pomeriggio fino alle 24 di sabato 21 gennaio nel quale viene rettificata l’allerta gialla in quattro province e condizioni meteo avverse.

Allerta gialla in quattro province

Si estende l’allerta gialla già in atto. Oltre che a Palermo, Trapani ed Agrigento anche a Messina. Maltempo diffuso, però, anche nel resto dell’isola dove potrebbero non mancare disagi.

Condizioni Meteo avverse

Dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. mareggiate lungo le coste esposte.

Precipitazioni, nevicate sopra i 600 e gli 800 metri

Le precipitazioni sono indicate da “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Ed ancora: “Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale”.

Sono previste anche delle nevicate “Al di sopra dei 600-800 m, con apporti al suolo da deboli a moderati”

Mari e venti

Questa, invece, la previsione su mari e venti. Da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con residue mareggiate e moto ondoso in graduale attenuazione. Venti: Da forti a burrasca dai quadranti occidentali; in graduale attenuazione pomeridiana.

Maltempo a Palermo, alberi caduti, calcinacci in strada

Il maltempo sta imperversando a Palermo e in provincia. Decine di alberi, abbattuti dal vento, sono finiti in strada. Caduti calcinacci dai cornicioni. Al momento non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile. Disagi anche i provincia nei comuni della fascia costiera da Isola delle Femmine a Capaci a Bagheria.

Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino, dove due aerei sono stati dirottati a Catania: il volo proveniente da Roma delle 8 di stamattina e di quello proveniente da Cuneo delle 12. “Ma – spiegano dall’aeroporto – le condizioni sono variabili. Gli atterraggi, tranne questi due casi, avvengono regolarmente”.