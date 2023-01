Disagi anche in provincia da Isola a Capaci e nella zona di Bagheria

Il maltempo sta imperversando a Palermo e in provincia. Decine di alberi sono finiti per strada e cornicioni pericolanti finiti sui marciapiedi. Al momento non si sarebbero feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti tra gli altri alla circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su Viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile.

Disagi anche in provincia nei comuni della fascia costiera da Isola a Capaci e nella zona di Bagheria. Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino. Due aerei che dovevano atterrare nello scalo di Punta Raisi infatti sono stati dirottati a Catania: si tratta del volo proveniente da Roma Fiumicino delle 8 di stamattina e di quello proveniente da Cuneo delle 12.

“Ma – spiegano dall’aeroporto – le condizioni sono variabili. Gli atterraggi, tranne questi due casi, avvengono regolarmente”.

Allerta gialla in Sicilia

L’avviso della protezione civile regionale di ieri, il numero 23019, indica l’allerta gialla in tre province della regione, ovvero nel Palermitano, Trapanese ed Agrigentino.

Condizioni Meteo avverse

In particolare – si legge nel bollettino 23019 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Le precipitazioni

Le precipitazioni vengono indicate “Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte e zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici centro-occidentali”.

“Isole Eolie: cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere temporalesco in serata”.

Mari agitati, venti forti di burrasca

Questa invece la situazione dei mari: “Da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, temporaneamente grossi al largo; da molto mosso ad agitato lo Ionio”.

Venti: “Da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi”.