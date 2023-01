A Palermo, Trapani ed Agrigento, condizioni meteo avverse

Continua il maltempo in Sicilia e si intensifica nella zona nord-occidentale dell’isola. Temporali, venti forti (con raffiche fino a tempesta), mareggiate e condizioni meteo avverse. Torna l’allerta gialla nella regione e più precisamente nel Palermitano, Trapanese ed Agrigentino. Ma sono previste precipitazioni un po’ ovunque con una instabilità marcata in tutta l’isola. Ed è prevista anche una flessione delle temperature, soprattutto nei valori minimi.

Allerta gialla

Lo indica il nuovo avviso della Protezione Civile regionale diramato poco fa. Nella nota 23019, valida dalle 16 di oggi fino alle 24 di venerdì 20 gennaio, viene indicata l’allerta gialla nelle tre province sopraindicate.

Condizioni Meteo avverse

In particolare – si legge nel bollettino 23019 – “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Le precipitazioni

Le precipitazioni vengono indicate “Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte e zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici centro-occidentali”.

“Isole Eolie: cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere temporalesco in serata”.

Mari agitati, venti forti di burrasca

Questa invece la situazione dei mari: “Da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, temporaneamente grossi al largo; da molto mosso ad agitato lo Ionio”.

Venti: “Da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi”.

Maltempo, allerta arancione in Campania

Le cattive condizioni Meteo non interesseranno soltanto la Sicilia. Un’allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania, e un allarme giallo sui restanti settori della regione, su gran parte di Lazio, Puglia, Calabria, e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Questo l’avviso emesso dal dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte.

Una vasta e profonda saccatura proveniente dal Nord Europa porterà sull’Italia masse d’aria fredda. Queste innescano la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali, nella notte.

Lo spostamento, poi, di questa struttura sull’Adriatico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al Centro Sud e sulle isole, oltre a un abbassamento delle temperature che porterà anche nevicate a bassa quota. Dalle prime ore di domani, 20 gennaio, si prevedono nevicate da sparse a diffuse sopra 500-600 metri in Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata a Sicilia e Calabria, specie sui settori montuosi, e su Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici. Mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso, inoltre, prevede dal primo pomeriggio di domani venti forti o di burrasca meridionali, con raffiche di burrasca forte sulla Puglia; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale.

Localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri sulle zone vallive interne del Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise. Nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 600-800 metri sulla Campania, in abbassamento fino ai 400-600 metri sulle zone interne settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. Si prevedono forti rovesci, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.