Per domenica 22 gennaio rimane l'instabilità

Continua il maltempo in Sicilia anche per la giornata di sabato 21 gennaio. L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli nevicate; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia agitato.

Allerta gialla in quattro province e condizioni Meteo avverse

Si estende l’allerta gialla: oltre che a Palermo, Trapani e Agrigento anche a Messina. Maltempo diffuso, però, anche nel resto dell’isola dove potrebbero non mancare disagi. Lo si legge nell’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico 23020 della protezione civile regionale.

Continuano le condizioni Meteo avverse: si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. mareggiate lungo le coste esposte.

Le temperature rimangono fredde

Rimane il freddo in Sicilia con le temperature minime sotto lo zero ad Enna e Caltanissetta. Valori massimi compresi tra 4 e 14 gradi. Previsti 10 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 13 a Catania, 4 ad Enna, 10 a Messina, 10 a Palermo, 7 a Ragusa, 14 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Soffiano venti freddi di Grecale. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo. Il cielo sarà a tratti coperto. Gelate notturne.

Centro: Il ciclone Thor si porta verso Sud, soffiano venti di Grecale. Tempo instabile sulle Adriatiche con neve a 100 metri, coperto altrove.

Resto del Sud: Il ciclone Thor raffredda il clima sulle nostre regioni e provoca precipitazioni sparse, nevose sugli Appennini al di sopra dei 500 metri.

Per domenica 22 gennaio prosegue il maltempo

Per la giornata di domenica 22 gennaio, un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Prosegue il maltempo ma sono previste schiarite in serata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Giornata che trascorrerà con cielo poco o irregolarmente nuvoloso salvo piogge in Romagna e neve fino in pianura sull’Emilia.

Centro: Nubi e precipitazioni su Marche, Umbria e Toscana interna con neve a bassissima quota. Piogge sul basso Lazio e nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: Tempo spiccatamente instabile e possibilità di precipitazioni su gran parte delle regioni, nevose in collina. Venti moderati.

Lunedì 23 gennaio

Nord: Tempo subito in peggioramento al Nordest con neve in pianura in Emilia, neve in Trentino e sull’alto Veneto, piogge sulla pianura veneta.

Centro: Tempo instabile con neve possibili fino in pianura su Toscana, Umbria. Neve sugli Appennini, piogge sulle Marche, schiarite altrove.

Sud: Le precipitazioni a carattere sparso e intermittente riguarderanno principalmente le coste occidentali sicule e quelle campane.