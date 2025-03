Un sit-in si terrà giovedì 13 marzo alle 11 per chiedere verità e giustizia per Nino Agostino e Ida Castelluccio e la vita che lei portava in grembo. La manifestazione si terrà sul sagrato della Cattedrale, davanti al liceo Vittorio Emanuele II, la scuola frequentata da Ida.

L’iniziativa si svolge nell’ambito dei 100 passi verso il 21 marzo 2025 a Trapani, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ad organizzare l’incontro la famiglia Agostino, Libera Palermo, Our Voice, Attivamente, Ass. Cassaro Alto, Contrariamente, collettivi studenteschi del Regina Margherita, Benedetto Croce e Vittorio Emanuele II.

Il 30 gennaio 2025, la prima sezione penale della corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna all’ergastolo del boss di cosa nostra, Nino Madonia, per l’omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989. L’annullamento è stato disposto con rinvio per Nino Agostino e senza rinvio per l’omicidio di Ida Castelluccio, diciannovenne incinta, a causa dell’intervenuta prescrizione.

“Il reato si è prescritto perché, a causa di omertà e depistaggi da parte di pezzi deviati dello Stato, sono trascorsi 36 lunghissimi anni in cui alla famiglia e all’intero Paese è stata negata verità e giustizia – dicono gli organizzatori – Ida non si trovò “nel posto sbagliato al momento sbagliato” e non fu una vittima collaterale casuale: era la compagna consapevole e solidale di suo marito, Nino Agostino: agente del commissariato di Polizia di San Lorenzo nonché cacciatore di latitanti e collaboratore di Giovanni Falcone. Una donna che il 5 agosto 1989 si pose di fronte ai suoi sicari pronunciando le parole: “Io so chi siete”.