Un milione e 400 mila euro per i progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’avviso in attuazione dell’accordo di programma siglato tra la Regione Siciliana e il ministero del Lavoro.

“Il terzo settore – dichiara l’assessore Nuccia Albano – riveste un ruolo cruciale contribuendo non solo al benessere sociale, ma anche alla coesione comunitaria. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni sono spesso il primo punto di riferimento per i cittadini in situazioni di bisogno offrendo supporto, servizi e opportunità di partecipazione attiva; il loro operato arricchisce il tessuto sociale e contribuisce a costruire una comunità più giusta ed equa. La collaborazione tra istituzioni e queste realtà rappresenta la chiave per affrontare le sfide del presente, realizzando progetti che abbiano un impatto positivo e duraturo nella vita delle persone e costruire così un futuro migliore per tutti”.

Sono quattro le aree di intervento, i cui progetti dovranno riguardare lo sviluppo della cultura del volontariato in particolare tra i giovani. Tra gli obiettivi c’è quello di porre fine ad ogni forma di povertà attraverso il recupero delle eccedenze alimentari, interventi su situazioni di fragilità e di bisogno che coinvolgono anche minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà, e mediante azioni su fenomeni di marginalità sociale, la prevenzione e il contrasto di dipendenze, forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al bullismo e cyberbullismo.

Le altre tre aree di intervento riguardano la promozione dell’agricoltura sostenibile (attraverso l’integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa delle persone fragili e vulnerabili, con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale), il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’empowerment (con la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale su minori) e la riduzione delle ineguaglianze (attraverso iniziative che riguardano il sostegno al di fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico e il contrasto alle solitudini “involontarie” specie tra gli anziani).

Il budget complessivo ammonta a 1.422.664 euro e il costo per ciascun progetto potrà raggiungere un massimo di 50 mila euro con la quota di finanziamento regionale che non potrà superare il 90% del totale. Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario in due tranches: una a titolo di anticipazione, nella misura dell’80% a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali; l’altra, come saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento.

Gli enti interessati dovranno presentare la documentazione all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro il 30 aprile prossimo. Non potranno partecipare all’avviso gli enti che abbiano avuto finanziato, in qualità di proponente o di partner, un progetto a valere sull’Accordo di programma 2022-2024 – annualità 2022.

L’avviso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.

