Strategie per le Regionali

Il Movimento 5 Stelle accelera i motori in vista delle prossime elezioni regionali e lancia, nei fatti, la sfida per la leadership della coalizione progressista in Sicilia. Non più semplici partner minori di un’alleanza ancora da definire, ma veri e propri pivot capaci di dettare l’agenda politica e programmatica per il futuro dell’isola. L’operazione “scalata” al campo largo parte ufficialmente dai contenuti, capitalizzando il percorso già avviato a livello nazionale con l’assemblea costituente di Nova.

Ai nastri di partenza ci sono ben 20 team tematici. Un vero e proprio governo ombra o, per meglio dire, una fabbrica del programma che avrà l’arduo compito di mettere a punto le proposte concrete per «cambiare la Sicilia». L’obiettivo politico è chiaro: presentarsi al tavolo con il Partito Democratico e le altre forze della sinistra con un pacchetto di riforme blindato, strutturato e condiviso dalla base, per rivendicare con forza la guida dell’alternativa al centrodestra.

Di Paola chiama a raccolta la società civile

A guidare le danze è il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, che punta a superare i vecchi steccati del movimentismo per aprirsi alle migliori energie del territorio: “Sono graditi i contributi di spessore di tutti – spiega l’esponente pentastellato – specie degli esperti dei vari settori che vivono quotidianamente le varie problematiche da trattare”.

Nei piani dei Cinque Stelle, i venti gruppi di lavoro non saranno composti soltanto dai portavoce eletti nei vari livelli istituzionali – dai Comuni fino a Roma, passando ovviamente per i corridoi di Palazzo dei Normanni – ma vedranno una massiccia partecipazione di attivisti, simpatizzanti e, soprattutto, di esponenti di spicco della società civile in grado di portare competenze reali apprese sul campo.

Martedì la presentazione ufficiale all’Ars

La discesa in campo dei 20 team ha già una data e un luogo ben precisi. Il percorso si conoscerà nel dettaglio martedì 10 novembre all’Ars Una mossa d’anticipo che punta a costringe il resto del campo largo a inseguire sul terreno delle proposte concrete per la Sicilia.