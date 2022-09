Ecco le modifiche

Tantissimi i palermitani e non che si preparano alla tradizionale Acchianata al Santuario di Santa Rosalia, che si trova a Monte Pellegrino.

Riorganizzato il sistema del trasporto pubblico

In occasione della festività religiosa e delle celebrazioni della patrona della città, Santa Rosalia, il servizio urbano della linea 812 sarà riorganizzato con un incremento del numero di bus destinati al percorso per e dal santuario di Monte Pellegrino a Palermo.

Come cambiano le corse dei bus

Nei giorni 3 e 4 settembre e 10 e 11 settembre i bus destinati per il servizio saranno 12 con un frequenza di 8 minuti con collegamento dal capolinea di piazza Crispi (Croci) al Santuario con fermata autorizzata alle falde, largo Sellerio per la salita e discesa dei passeggeri. In queste 4 giornate è prevista la presenza di un punto vendita biglietti alle falde e uno al santuario. “Si ricorda – dice l’azienda di trasporto pubblico palermitana – all’utenza che, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 a bordo dei mezzi pubblici”.

Lavori all’impianto d’illuminazione

Intanto è stata ripristinata l’illuminazione della zona del santuario di Santa Rosalia e realizzato un piccolo impianto provvisorio nell’ultima rampa della salita di Monte Pellegrino per garantire condizioni di sicurezza ai fedeli, in occasione della ripresa della tradizionale “acchianata” nella notte tra il 3 ed il 4 settembre. Gli operatori di AMG Energia sono al lavoro in piena sinergia con le attività in corso nell’area da parte del Comune di Palermo. La società interamente partecipata dal Comune, ha ultimato un intervento di manutenzione straordinaria, che è stato autorizzato dall’assessore ai rapporti funzionali con AMG, Maurizio Carta, per l’aumento di potenza e la riattivazione del misuratore di energia elettrica che alimenta la cabina e gli impianti d’illuminazione del piazzale dove si trova il santuario e delle zone limitrofe.