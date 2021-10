Volantinaggio questa mattina dei lavoratori Almaviva a Palermo nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. I dipendenti sono alle prese con una dura vertenza per il mantenimento di circa 620 posti del call center che ha perso la commessa Alitalia.

“Giornata di sensibilizzazione rivolta ai passeggieri”

“Una giornata di sensibilizzazione direttamente rivolta ai passeggeri che abbiamo assistito in questi anni – dicono i lavoratori – Per questo abbiamo distribuito a tutti quelli che partivano un volantino per ricordare loro il nostro servizio offerto in questi anni”.

Cosa dice il documento distribuito

A fianco dei dipendenti i sindacati della Cgil, Cisl, Uil e Ugl. “Noi non pilotiamo l’aereo, ma vi facciamo partire. Non carichiamo le vostre valigie ma le abbiamo aggiunte alle vostre prenotazioni – c’è scritto nel documento distribuito in aeroporto – Non vi abbiamo scansionato la carta d’imbarco al check-in ma vi abbiamo assegnato il posto. Abbiamo prenotato per far partire i vostri figli, i vostri animali da compagnia, i vostri equipaggiamenti sportivi, gli abiti da sposa, aiutato per le vostre vacanze, per i viaggi belli e quello meno belli. Non abbiamo una divisa ma la nostra voce vi ha accompagnato in tutte le fasi delle vostre prenotazioni. Ci avete trovato per 20 anni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con il sorriso e la nostra professionalità. Chiediamo solo di continuare a farlo con la stessa professionalità, che si chiami Alitalia o Ita poco importa, vogliamo continuare ad esserci perché ce lo meritiamo, chiedendo l’applicazione di una norma di stato che si chiama Clausola Sociale, prevista nei cambi d’appalto nelle attività di Customer Care, che un’azienda a totale partecipazione pubblica come Ita ha tolto dal bando di gara delle attività assegnate a Covisian”.