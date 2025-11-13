L’assessorato regionale alle Attività Produttive rende noto che, a seguito della nota inviata nei giorni scorsi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), al Ministero della Famiglia e anche del Lavoro, è stato confermato che la richiesta di proroga del sostegno al reddito per i 34 ex lavoratori della Bienne Sud (indotto ex Fiat Termini Imerese) è stata ufficialmente trasmessa all’Ufficio legislativo competente.

“Questo passaggio — dichiara l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo — è un segnale importante. Non ho mai smesso di seguire questa vertenza e, come ho dimostrato in questi anni, farò tutto il possibile per difendere i lavoratori di Termini Imerese. Si tratta di persone che hanno già pagato un prezzo altissimo a causa di una storia industriale complessa e piena di ingiustizie”.

Tamajo aggiunge: “Il Governo Schifani è saldamente accanto ai lavoratori e continuerà a sostenerli in ogni sede. La Regione non accetterà che vengano create disparità tra chi è stato colpito dalla stessa crisi produttiva. La proroga del sostegno al reddito è un atto di equità e di responsabilità”.

L’assessorato continuerà a seguire con costanza l’iter e a mantenere un’interlocuzione attiva con i ministeri coinvolti, affinché il provvedimento possa trovare spazio nella prima finestra legislativa utile.