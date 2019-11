I sindacati sollecitano un incontro urgente con le autorità competenti in relazione alla spinosa e irrisolta vertenza degli operatori ex-sportelli multifunzionali e di tutti gli operatori della formazione professionale.

“Vista la grave situazione nella quale ancora oggi, a distanza di anni, verte il comparto degli Operatori degli Interventi Formativi e delle Politiche Attive del Lavoro in Sicilia (Ex Sportelli Multifunzionali) – sottolineano -, ormai trasformata in un dramma sociale inimmaginabile, gli scriventi movimenti sollecitano l’incontro e chiedono di essere ricevuti in tempi celeri. La percezione dei tempi della politica non coincide con i bisogni dei lavoratori che quotidianamente sopravvivono in quella che oramai è diventata una corsa contro il tempo per evitare ulteriori danni irreparabili”.

A promuovere l’iniziativa Flc Cigl, Cisl Scuola Sicilia, Uil Scuola, Usb, Snalv Confsal, Ex Sportellisti Liberi, Federazione Nazionale Scuola e Formazione Si.Na.L.P e gli ‘Irriducibili della Formazione Professionale in Sicilia.