Continua la lotta dei sindacati sul concorso indetto dall’Asp per l’assunzione di programmatori. Ora le sigle sindacali chiedono all’azienda sanitaria ma anche all’amministrazione regionale guidata dal presidente della regione e all’assessore alla sanità di fermare il concorso e dare spazion alle professionalità assunte durante la pandemia dalla stessa azienda sanitaria. “Si rischia uno spreco di soldi”, dicono. I sindacati fanno appello al decreto Milleproroghe varato nelle scorse settimane dal governo nazionale.

A ricschio anche contenziosi legali

“Il concorso dell’Asp di Palermo per assumere 53 programmatori non solo potrebbe rivelarsi uno spreco di denaro pubblico, ma rischia anche di generare contenziosi legali con gli altrettanti programmatori assunti a tempo determinato durante l’emergenza Covid e che hanno diritto alla stabilizzazione. Chiediamo al Governo regionale di fermare subito la procedura”. Lo ha detto Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal in una lettera inviata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, al presidente e ai vicepresidenti della Sesta commissione parlamentare Ars, Giuseppe Laccoto, Calogero Leanza e Carmelo Pace, al dirigente del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, Salvatore Requirez, e ai vertici dell’Asp di Palermo.

Il Diritto alla stabilizzazione dei programmatori già presenti

“Si tratta di 53 programmatori assunti durante l’emergenza pandemica mediante regolare procedura concorsuale”, spiega Badagliacca, “che, ai sensi del decreto Milleproroghe, hanno maturato il diritto alla stabilizzazione. Dal momento che alla scadenza dei contratti, fissata al prossimo 30 aprile, risulteranno in possesso dei 30 mesi di servizio, di cui 18 per emergenza Covid”.

Numero rientra nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Asp

Inoltre, aggiunge il sindalaista, “il loro numero rientra perfettamente nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 dell’Asp di Palermo. Ci sono tutte le condizioni per la loro assunzione in pianta stabile, che valorizzerebbe la professionalità acquisita, facendo peraltro risparmiare sulle spese del nuovo concorso. Chiediamo al presidente Schifani un’immediata convocazione per evitare possibili contenziosi legali che sarebbero dannosi per tutti”.