L'impatto è avvenuto sopra Boccadifalco a Palermo

Un’auto con a bordo due donne sono finite contro un autocarro parcheggiato nella strada provinciale 57 sopra a Boccadifalco a Palermo. Le due donne sono rimaste incastrate nella vettura e per liberarle sono intervenuti i vigili del fuoco che le hanno affidate alle cure dei sanitari del 118 intervenuti nel luogo dell’incidente. Le due ferite in modo grave sono state trasportate al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso. Nell’impatto si sono provocate ferite alla testa e probabili fratture agli arti.

Incidente sulla statale 113 nel Palermitano, motociclista in fin di vita

Grave un motociclista a Partinico, nel Palermitano, dopo un violento incidente avvenuto con un’auto. Avrebbe riportato lesioni e battuto con violenza la testa. Il suo casco è stato ritrovato a qualche metro dal luogo dello scontro. Segno della violenza con cui è avvenuto l’impatto.

L’impatto è avvenuto tra una Mercedes e uno scooter di grossa cilindrata. Pare che il mezzo a due ruote abbia urtato la parte posteriore sinistra della berlina, per cause che ancora sono in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico in codice rosso. Ancora non si conoscono con esattezza la sue condizioni ma dai sanitari che lo hanno soccorso sono ritenute “gravi”. La collisione è avvenuta sul rettilineo della strada statale nella bretella che immette verso il raccordo con l’uscita autostradale.

I rilievi sono effettuati dal comando della polizia municipale che sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sul posto anche i carabinieri per supporto alla gestione del traffico veicolare in zona. Ci sono anche gli operai dell’Anas chiamati a sgomberare la carreggiata dai detriti per ripristinare la circolazione regolare. Per ore i veicoli hanno proceduto con estrema lentezza

Incidente stradale finisce a botte a Siracusa, un conducente usa la pistola

Un nuovo incidente stradale a Siracusa è finito a botte ed uno dei conducenti ha estratto una pistola a salve per reclamare le sue ragioni e difendersi dall’aggressione. È accaduto nelle ore scorse alla Pizzuta, rione residenziale a nord di Siracusa, dove si sono incrociate due auto.

Un urto che ha mandato in escandescenze gli occupanti, in particolare una coppia di giovani, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, avrebbe aggredito il conducente dell’altra macchina. A quel punto, quest’ultimo, volto noto alle forze dell’ordine, avrebbe preso la pistola a salve che aveva con se per puntarla contro i suoi aggressori.

A quanto pare, non sarebbe partito alcun colpo ma tanto è bastato per metterli in fuga. La vicenda è finita alla orecchie della polizia, informata grazie ad una segnalazione, che ha avviato le indagini.

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 43enne siracusano per aver aggredito e minacciato i poliziotti intervenuti per placare gli animi dopo un incidente stradale.