Sarà Francesco Caratozzolo il candidato alla carica di sindaco di Termini Imerese. Caratozzolo, già consigliere provinciale e azzurro della prima ora, sarà sostenuto da una coalizione guidata da Forza Italia, insieme a Lega, Diventerà Bellissima ed Ora Sicilia.

Queste forze politiche si vanno ad aggiungere alle due liste civiche ‘Caratozzolo 2020’ e ‘Termini Popolare’ che già avevano aderito al progetto politico portato avanti dallo stimato avvocato del Foro di Termini Imerese.

“Francesco Caratozzolo – si legge in una nota di Forza Italia – si prepara così ad affrontare l’appuntamento elettorale oramai imminente con una larga coalizione che ben integra i valori del centrodestra con le realtà civiche che hanno sostenuto dal primo momento la sua candidatura”.

Sulla scelta del candidato sindaco di Termini Imerese c’è stata una lunga riflessione all’interno del centrodestra siciliano che aveva espresso parecchi nomi. Era stato anche uno dei temi al centro del vertice di maggioranza a sorpresa delle scorse settimane che avveva dettato le regole per la scelta dei candidati nei 62 comuni che dovrannoa ndare al voto con un ricorso0 a tavoli provinciali per chiudere tutti gli accordi.

A metà giugno la coalizione che sostiene Caratozzolo aveva fatto un passo avanti proprio a Termini pressando sugli alleati. In quella occasione il cantiere elettorale in vista delle elezioni amministrative del 4 ottobre si era arricchito di una nuova proposta politica locale che si richiama ai valori che ispirano il Partito Popolare ma anche ad alcuni tratti del logo europeo, anche se si presenterà sotto una matrice profondamente civica. Nell’era del web il nuovo soggetto politico è stato battezzato su Facebook con una pagina dedicata che in poche ore ha raccolto oltre 200 adesioni e tante condivisioni. Proprio una delle liste che sosterranno ufficialmente, adesso, Caratozzolo.

Il post di presentazione è una sorta di preview del manifesto programmatico che sarà esitato nelle prossime settimane – a detta del gruppo fondatore – e che sarà la sintesi di alcune tesi tematiche in corso di elaborazione. Sarà anche ufficializzato un gruppo di lavoro “smart” – che si muoverà sia sul web, sia sul territorio – per assicurare un contributo significativo alla candidatura di Francesco Caratozzolo nell’ambito dei valori del centrodestra. Sin dall’esordio “Termini Popolare” non nutre, infatti, alcun dubbio sul sostegno a Caratozzolo, richiamato alla politica attiva dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè.

Oggi l’ufficialità della scelta del candidato con una nota azzurra