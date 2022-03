La manovra all'Ars

“La presentazione da parte del Governo della Regione Siciliana di un piano di assunzioni nelle partecipate prima delle elezioni è veramente scandalosa. Solo una classe politica alla canna del gas poteva pensare una norma simile in questo momento”. Sono le dure parole dell’europarlamentare indipendente Francesca Donato.

La manovra contestata

In particolare, Donato ha commentato l’iniziativa del governo Musumeci di presentare all’Assemblea regionale siciliana una norma che consentirebbe lo sblocco delle assunzioni nelle partecipate regionali. Per la parlamentare europea “non solo si è ignorato l’ultimo allarme della Corte dei Conti sulla “bomba partecipate” sui conti della Regione, ma invece di pensare a una legge di bilancio che tenga conto delle difficoltà di famiglie e imprese provate dalla pandemia e ora dalla crisi internazionale determinata dal conflitto in Ucraina, si vuole proporre un piano dal chiaro sapore clientelare-elettorale”. “Faccio appello a tutti i deputati regionali affinché boccino la norma e, al contrario, ne propongano una che blocchi le assunzioni nelle partecipate regionali e comunali nei mesi precedenti al voto” conclude Donato.

La notizia del via alle assunzioni

Le partecipate della Regione siciliana potrebbero presto tornare a poter assumere nuovo personale. Lo dice una manovra fatta attraverso vari richiami di vecchie leggi da abrogare o correggere. Così le partecipate della regione potrebbero tornare ad assumere fin da subito e a tempo indeterminato. Si legge sul Giornale di Sicilia.

La manovra all’Ars

La manovra viaggia sotto traccia in commissione Bilancio e racchiude misure su svariate materie. E che ha nello sblocco delle assunzioni il suo perno centrale. Si tratta di una norma che nei piani del governo andrebbe approvata a breve, prima che si inizia a discutere la Finanziaria. Il testo della legge è stato messo a punto dall’assessore all’Economia Gaetano Armao ma fa già storcere il naso all’opposizione, perché arriva a meno di tre mesi dalle elezioni a Palermo e di sette mesi dalle Regionali.