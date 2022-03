Tutto rinviato

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando stoppa i concorsi avviati all’interno delle aziende municipalizzate del Capoluogo. Il motivo? L’approssimarsi delle elezioni amministrative e la fine del mandato elettorale della giunta.

I concorsi riprenderanno dopo le elezioni

“Con l’approssimarsi della scadenza elettorale e in vista delle conseguenti elezioni amministrative – dice il primo cittadino palermitano – in accordo con la Giunta, ho ritenuto non procedere all’emanazione di bandi per le nuove procedure concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle aziende partecipate. E che riprenderanno al termine delle elezioni”. In questo senso Orlando ha firmato una delibera, dice, “con forte senso di responsabilità e nel totale interesse dei cittadini”.

L’atto adottato dalla giunta

Il documento si pone l’obiettivo di “vivere le prossime elezioni amministrative in un clima di serenità, aggiunge il sindaco, con riferimento al delibato adottato ieri dalla Giunta comunale. Così l’amministrazione palermitana invita le aziende partecipate a “non intraprendere nuove procedure concorsuali con riguardo alle rispettive dotazioni organiche che ormai, a pochi mesi dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco, potranno essere rapidamente riprese a conclusione delle elezioni amministrative comunali 2022”. Così si legge nel documento.

Stop ai nuovi bandi

Orlando infine invita le aziende partecipate a “non procedere alla emanazione di bandi per nuove procedure concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle stesse e che, ormai, a pochi mesi dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco, potranno essere rapidamente riprese dopo la conclusione delle elezioni amministrative comunali 2022”.

Stop al bando per 106 operai alla Rap

L’attto di Orlando blcca anche l’assunzione di 106 operai alla Rap e lo rinvia a nuova data, almeno a dopo le elezioni. Nei giorni scorsi vi era stata la determina dell’Amministratore Unico, datata 8 febbraio 2022, che ha dato mandato agli uffici di procedere con talune azioni propedeutiche al futuro bando, quali ad esempio le interlocuzioni con il portale web Consip finalizzate alla definizione di modalità che, diversamente da precedenti procedure concorsuali, possa garantire trasparenza ed imparzialità nella selezione attraverso l’affidamento esclusivamente a sistemi informatici.